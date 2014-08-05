Доллар на межбанке вырос до 12,55 грн
10:33, 05 августа 2014Финансы
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Гривня продолжает терять позиции на межбанковском рынке.
Доллар стоит уже 12,55 грн / Фото УНИАН
Во вторник, 5 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 12,3500/12,5500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,5750/16,8460.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,3448/0,3504.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,2500/12,4500, к 12:00 сузился спрэд до 12,3400/12,4300. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 12,4000/12,5000.
Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.
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