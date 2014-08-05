«Ощадбанк» не намерен работать с российским Фондом защиты вкладчиков в Крыму

Государственный «Ощадбанк» выполняет свои обязательства перед крымскими клиентами и не намерен перечислять средства российскому Фонду защиты вкладчиков, сообщила УНИАН пресс-служба банка со ссылкой на главу правления Андрея Пышного.

По информации банка, после аннексии Крыма и присвоения имущества «Ощадбанка» на полуострове, российские оккупанты через Фонд защиты вкладчиков претендуют на права банка по договорам банковских вкладов.

«Мы не нуждаемся в никакой помощи, а тем более от резидентов государства-агрессора, государства-оккупанта, которое находится под международными санкциями. Это они являются должниками… За все придется платить. Счет уже пошел», - приводятся в сообщении слова Пышного.

Банкир напомнил, что имущество банка, документация, клиентская база данных и наличные в хранилище банка были захвачены, и все законные попытки вывезти наличные и документацию на материковую часть Украины были блокированы.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность в Крыму структурных подразделений ряда украинских банков, а также передал имущество «Ощадбанка» и «ПриватБанка» крымскому Фонду защиты вкладчиков.

7 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации, и в настоящее время банки принимают меры для закрытия своих подразделений в автономии, но, по информации банкиров, это сопряжено с рядом сложностей.

В конце июля «Ощадбанк» заявил о готовности выплачивать гражданам Украины вклады, привлеченные на территории Автономной республики Крым и Севастополя.