Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2015 году

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2015 году на 1,5%, если вооруженный конфликт на Донбассе будет завершен до конца 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе украинско-японского бизнес форума заявил министр экономразвития Павел Шеремета.

«Мы сейчас прогнозируем «плюс» по росту ВВП, небольшой, к сожалению, но плюс», - сказал Шеремета.

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По его словам, Минэкономразвития имеет два сценария, которые будут зависеть от того, как экономика отреагирует на меры правительства по облегчению ведения бизнеса.

На уточняющий вопрос о возможном темпе роста ВВП, Шеремета сообщил, что речь идет о 1,5%, отметив, что оба сценария предусматривают завершение конфликта на Донбассе в текущем году.

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«Иначе это будут другие прогнозы», - сказал он.

Министр также отметил, что Минэкономразвития не намерено пересматривать прогнозы на 2014 год, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе, и по итогам года ожидает сокращения ВВП на 6-6,5%.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак, выступая в Верховной Раде 17 июля, заявил, что в пересмотренный государственный бюджет на 2014 год заложено падение ВВП на 6-6,5%, инфляция – около 19%.

По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%, при этом Международный валютный фонд в середине июля ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с прогнозируемых ранее 5%.

По оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% и 5,8% от ВВП в 2014 и 2015 годах соответственно, т.е. фонд ухудшил свои ожидания по сравнению с 8,5% и 6,1% соответственно, прогнозируемых ранее.