Банкиры разъяснили порядок уплаты налогов с процентов по депозитам

С 1 августа банки перечисляют налог в размере 15% начисленных процентов по вкладу вне зависимости от даты его размещения, сообщили УНИАН в пресс-службе «Пивденкомбанка».

«Пивденкомбанк» напомнил, что с 1 августа введен налог с процентного дохода, начисленного по текущим и депозитным банковским счетам физических лиц, а также по сберегательным сертификатам, вкладам в кредитных союзах. Банк будет ежемесячно удерживать и перечислять налог, а также подавать налоговый расчет без предоставления информации по отдельным счетам и физическим лицам. При досрочном расторжении договора переплата налога будет засчитываться в счет налога будущих периодов.

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Как пояснили в «Укринбанке», доходы в виде процентов на текущие или карточные счета, используемые исключительно для зачисления заработной платы, стипендий, пенсий, социальной помощи и других социальных выплат, не подлежат налогообложению.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала», согласно которому вводится единая 15% линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц, к которым относятся и проценты по вкладам, взамен утвержденной ранее прогрессивной шкалы от 15 до 25%.