НБУ решил выйти на межбанк

Национальный банк Украины во вторник принял решение выйти на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 11,93 / 12,26 грн/долл. Об этом сообщается на официальной странице регулятора в Facebook.

"НБУ решительно настроен на реализацию гибкого курсообразования и переход к инфляционному таргетированию. Одновременно являясь регулятором, вправе на сглаживание всплесков обменного курса гривни при избыточной волатильности рынка", - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что сейчас валютный рынок находится практически в равновесном состоянии, а повышение спроса на наличную иностранную валюту имеет инерционный характер, обусловленный политическими событиями на прошлой неделе.

«Текущее сужение межбанковского рынка не позволяет полностью реализоваться механизму рыночного курсообразования, и в свою очередь, направляет рынку неправильные сигналы о реальной стоимости гривни», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Нацбанк намерен пополнить резервы до конца текущего года за счет покупки валюты, ее источниками в частности станут поступления от экспорта продукции АПК и средств иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке НДС-облигаций.

Кроме того, регулятор отметил, что в течение последних 3-х месяцев крупный импортер Украины НАК «Нафтогаз Украины» покупает на рынке иностранную валюту для оплаты реверса газа из Европы.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе гривня преодолела психологическую отметку в 12 грн/долл., и таким образом с начала года национальная валюта обесценилась по отношению к доллару более чем на 50%.

31 июля Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

По мнению экспертов, принятие этих законов необходимо для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда и должно постепенно снизить напряжение на валютном рынке, в результате чего в ближайшие несколько дней курс должен стабилизироваться на уровне около 12 грн/долл.