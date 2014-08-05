Медведев допускает увеличение в России налогов из-за санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допускает увеличение налоговой нагрузки в России на фоне западных санкций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совещании о бюджетных проектировках на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

«Чтобы добиться дальнейшего роста, нам нужно сконцентрироваться на приоритетах и, конечно, повысить эффективность государственных расходов – это очевидно, это общее место, мы всегда об этом говорим во время любых экономических совещаний. С другой стороны, нужно проанализировать и дополнительные возможности мобилизации доходов, включая самые разные варианты, даже увеличение налоговой нагрузки, несмотря на то, что к этой мере нужно прибегать в самом крайнем случае», - сказал Медведев.

По его словам, уже ряд вопросов рассматривался и есть некоторые предложения на этот счёт.

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«Нужно еще раз обсудить все за и против, прежде чем будут приняты окончательные, то есть нормативные решения», - добавил он.

Медведев подчеркнул, что результатом работы правительства должен быть реалистичный и сбалансированный бюджет – бюджет, который учитывает текущее положение дел в российской и мировой экономике, в том числе и негативные последствия санкций против России.

«Понятно, что условия для внешних заимствований не очень хорошие, иностранные инвестиции тоже находятся под определёнными сомнениями, поэтому, очевидно, нам придётся более активно заниматься импортозамещением, поддержкой нашей высокотехнологичной промышленности, включая промышленность атомную, ракетно-космическую и другие, конечно, виды высоких технологий», - добавил он.

По его словам, сложившаяся вокруг России ситуация действительно ставит перед правительством дополнительные ограничения и требует ответа на долгосрочные вызовы уже сейчас.

Как сообщал УНИАН, 29 июля европейские лидеры договорились о введении экономических санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введения эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничения доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

Также США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - «Банк Москвы», «Российский сельскохозяйственный банк» и «ВТБ-банк», а также «Объединенной судостроительной корпорации».

Позже к санкциям присоединились Япония, Швейцария и ряд других развитых стран мира.