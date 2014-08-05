Доллар на межбанке установился на 12,50 грн

Во вторник, 5 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,3500/12,5500, к 12:00 сузился спрэд до 12,3500/12,5000. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений - 12,3500/12,5000, сообщает ИнтерБизнесКонслатинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,5750/16,8460, к 12:00 цены ушли вниз до 16,5660/16,7405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,5250/16,7295.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3448/0,3504, к 12:00 цены снизились до 0,3445/0,3491. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,3462/0,3493.