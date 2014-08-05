"Родовид Банк" выплатил более 250 млн гривень лишних процентов

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту нанесения бывшими должностными лицами государственному "Родовид Банку" убытков на сумму более 250 млн грн, сообщается на сайте прокуратуры.

Согласно сообщению, Генпрокуратура установила, что должностные лица "Родовид Банка" при отсутствии соответствующих полномочий заключили с частным обществом депозитный договор по существенно завышенным процентам.

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«Вследствие таких незаконных действий банк, имеющий государственную долю, выплатил более четверти миллиарда гривень лишних процентов, чем нанесен ущерб банку в особо крупных размерах», - говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки по данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов, работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.