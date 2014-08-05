Польша ожидает 40% падения экспорта в Украину в этом году

Крупнейший непосредственный западный сосед Украины, Польша, ожидает в этом году снижения своего экспорта на украинский рынок на 40% из-за снижающегося спроса, вызванного, в частности, девальвацией гривни.

Об этом сказал вице-премьер-министр и министр экономики Польши Януш Пехочиньский во вторник агентству РАР.

Он отметил, что польские компании, продающие в Украине домашнюю технику, мебель, окна и изделия из дерева, уже зафиксировали снижение продаж в пределах 30-60 процентов.

По оценкам Пехочиньского, снижение польского экспорта на украинский рынок в этом году вдвое превысит падение поставок в Россию, несмотря на то, что она уже начала ограничивать экспорт из Польши.

"Четко видно, что нас ждет более долговременная торгово-политическая война, чем можно было ожидать раньше", - сказал вице-премьер.

С 1 августа Россия запретила ввоз из Польши овощей и фруктов, что польские власти назвали местью россиян за введенные накануне против них санкции ЕС из-за ситуации в Украине.

Пехочиньский не объяснил, почему польские власти ожидают более существенного снижения поставок в Украину, чем Россию, но отметил, что польская экономика "серьезно" пострадает из-за уменьшения поставок на эти рынки.

"Если бы не ситуация в Украине, рост ВВП в Польше составил бы в этом году 3,5%, экспорт достиг бы 170 млрд долл., и мы бы зафиксировали профицит во внешней торговле", - сказал он, заметив, что теперь польские власти ожидают на 0,5-0,6% меньший рост ВВП.

Он считает, что ситуация в Украине может привести к тому, что в Европе в этом году не будет зафиксировано ожидаемой ранее активизации экономической активности.

Пехочиньский добавил, что расширение Россией введенных санкций против польских сельхозпроизводителей может увеличить их убытки до более чем 700 млн долл. в этом году, и напомнил, что Польша намерена добиваться компенсаций от Европейской комиссии.

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Он также сообщил, что намерен инициировать создание специальной "антикризисной" группы, которая бы сконцентрировалась на вопросах, связанных с работой польских компаний на рынках стран бывшего Советского Союза.

Как сообщал УНИАН, по данным польской статистики, в прошлом году Украина заняла восьмое место в десятке крупнейших рынков сбыта польских товаров на фоне пятого места Российской Федерации.

Производители из Польши продали в Украину товары на 4,3 млрд евро, в то время как в Россию - на 8,1 млрд евро, при общем экспорте в более 150 млрд евро, 75% которого пришлось на входящие в Евросоюз страны.

На этой неделе впервые с апреля текущего года доллар в Украине на межбанке подорожал до более чем 12 грн, а на закрытии сегодняшних торгов поднялся до 12,5 грн. В то же время этот курс остался ниже исторического максимума на уровне более чем 13 грн, достигнутого в апреле 2014 года.