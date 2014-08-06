Украинские предприятия не могут вернуть многомиллионные депозиты из Дельта Банка

Предприятия пытаются вернуть 16,3 и 22 миллиона долларов депозитного вклада, соответственно, и разорвать договорные отношения.

Как сообщают предприятия все попытки получить вклады - безрезультатны.

«Все обращения к банку о выплате процентов, а в дальнейшем о возвращении депозита завершались тем, что банк сообщал, что не желает прекращать отношения с вкладчиками или ссылался на невыполнении кредитные обязательства», - комментирует ситуацию юрист, сопровождающий дело с ПАО «Дельта Банк ».

В результате предприятия вынуждены были обратиться в Хозяйственный суд города Киева.

«В течение двух месяцев дается оценка правомерности невозврата суммы вклада и процентов по исковым требованиям ООО «Интерекопласт» и ООО «Торговый дом « Надежда »в ПАО« Дельта Банк », - рассказывает правозащитник компаний.

Юристы отмечают, что в течение этих двух месяцев дело по существу так и не слушалось. Представители банка постоянно просят дело отложить ссылаясь на то, что предприятия, якобы не выполнили кредитные обязательства, однако доказательств, по словам юристов, в подтверждение так и не предоставляют.

Предприятия, как сообщили правозащитники, кредиты уже погасили, но банк при этой процедуре подверг их выплате штрафа.

«Наши предприятия попали в заранее спланированную схему, в которой заранее были обречены на уплату штрафа, еще до получения кредита», - резюмирует юрист.

Как рассказывают представители предприятий, почти два месяца платежные поручения о перечислении денежных средств на погашение кредита не выполнялись ПАО «Дельта Банк», пока они не обратились в суд с иском о понуждении ПАО «Дельта Банк» провести платежи.

«Да, ПАО «Дельта Банк» утверждает, что наши предприятия имеют задолженность по кредитам, а это в свою очередь влечет за собой невозврат депозитов, которые выступают обеспечением надлежащего исполнения кредита, - рассказал представитель компании. - Данная ситуация своего рода банковская ловушка, в которую может попасть каждый, и никто не может быть от этого застрахован. Поскольку банк всячески пытается устраниться от видения проблем, возникающих у клиента и старается как можно дальше затянуть Вас в бюрократическую переписку».

Также на предприятиях сообщили, что обращались к высшим контролирующим органам страны -НБУ, Министерству юстиции Украины, Генеральной прокуратуре, но это, по их словам, закончились только формальными отписками.