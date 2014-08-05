Кабмин докапитализирует «Нафтогаз» на 63 млрд гривень

Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 63,272 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 4 августа 2014 года.

Согласно документу, большая часть вырученных денег пойдет на покупку и резервирование на счетах «Нафтогаза» 3,1 млрд долл.

Ценные бумаги выпускаются со сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,3% годовых.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить предельный объем выпуска облигаций внутреннего госзайма для капитализации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 103,927 млрд грн, что втрое превышает нынешний показатель.

Ранее, в конце мая текущего года, Кабмин принял решение увеличить уставный капитал «Нафтогаза» на 22,27 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций компании при сохранении 100% бумаг в собственности государства.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.