Повышение РФ импортных пошлин на украинские товары не удивит экспортеров - эксперты

Возможное повышение Россией импортных пошлин на некоторые украинские товары не станет неожиданностью для украинских экспортеров и заставит их переориентироваться на другие рынки сбыта, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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Как прокомментировал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, повышение импортных пошлин на украинские товары - это предварительно подготовленная мера властей РФ как ответный шаг на политические изменения в Украине и на санкции Запада. «Эту меру также следует рассматривать как целенаправленную политику РФ по расширению торгового протекционизма с целью защиты внутренних производителей. Конкурентоспособность экономики РФ низкая и не восстанавливается», - сказал эксперт. По его прогнозам, внешняя торговля Украины испытывает негативное влияние политики торгового протекционизма России еще с 2012 года, и после введения новых санкций товарооборот снизится еще.

Экономист Международного центра перспективных исследований Ангела Бочий считает, что повышение импортных пошлин на некоторые украинские товары станет ожидаемой реакцией России на санкции ЕС и США. «Если анализировать последствия введения Россией пошлин на некоторые украинские товары, то такое повышение пошлин будет своеобразным индикатором для украинских экспортеров на умение вовремя переориентироваться на другие рынки сбыта, в первую очередь европейские», - сказала она. По мнению эксперта, традиционно повышение пошлин значительно скажется на торговле продукцией пищевой промышленности, а также в небольшой степени - неорганической химии.

Как сообщал УНИАН, Россия рассматривает возможность введения защитных мер в торговых отношениях с Украиной на основании Венской конвенции о праве международных договоров, о чем сообщается в ряде российских СМИ.

Напомним, что Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС 27 июня, и зона свободной торговли с ЕС предполагает обнуление импортных пошлин. Власти РФ неоднократно заявляли, что в случае вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС России придется защищать свой внутренний рынок от беспошлинного потока через Украину европейских товаров.