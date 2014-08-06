Samsung и Apple ограничили патентную войну территорией США

Компании Samsung и Apple решили в двухстороннем порядке отказаться от претензий по поводу прав на патенты за пределами США, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

Читайте такжеApple и Google объявили патентное перемирие«Samsung и Apple решили отказаться от всех судебных споров между двумя компаниями за пределами Соединенных Штатов», — говорится в сообщении южнокорейской компании.

Читайте такжеSamsung подписал патентное «перемирие» с CiscoРанее суд Калифорнии обязал южнокорейскую корпорацию Samsung выплатить Apple $119,6 млн за нарушение прав на два патента. Согласно иску, Apple требовала от Samsung порядка $2 млрд.