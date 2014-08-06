Coca-Cola отозвала рекламу сразу с четырех российских телеканалов

Один из крупнейших рекламодателей на российском рынке с годовым бюджетом более 2,5 млрд руб. - американская The Coca-Cola Company с августа отозвала рекламу сразу с четырех федеральных телеканалов, пишет «Коммерсантъ».

Три из них (РЕН ТВ, "Пятый канал" и "Домашний") связаны с попавшими под санкции США банком "Россия" и его крупнейшим акционером Юрием Ковальчуком, четвертый - "Звезда" Минобороны. В Coca-Cola настаивают, что это чисто экономическое решение, не связанное с санкциями.

Читайте такжеРоссия из-за санкций может отложить масштабные проекты по добыче нефти - FitchВ апреле Ковальчук и банк "Россия" попали в санкционный список подразделения Министерства финансов США, фактически запрещающий американским компаниям вести с ними дела.

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