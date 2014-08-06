Российские компании перестали брать международные кредиты, боясь отказа

В июле российские компании не взяли на международном рынке ни одного кредита в евро, долларах или швейцарских франках, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Bloomberg.

Такая ситуация складывается впервые за пять лет. В прошлом году россияне взяли на международном рынке $59,2 млрд кредитов. Причем 78% их займов пришлось, по данным Morgan Stanley, на европейские банки, а 13% — на американские.

Читайте такжеСанкции США и ЕС приведут к ощутимым потерям российских госбанков - аналитикМасштабы кредитования на международных рынках начали резко сокращаться с обострением противостояния Запада и России из-за Украины. По данным Bloomberg, в первой половине 2014 г. российские компании заняли у западных банков в 3,9 раза меньше, чем годом ранее, — $6,7 млрд, в том числе сырьевые корпорации — $3,5 млрд (на 82% меньше), это минимум с 2009 г.

Читайте такжеПрезидент считает эффективными санкции против РоссииИз-за политики и санкций большинство иностранных банков ужесточили позицию в отношении заемщиков из России — и предприятий, и банков, и частных лиц. Зная это, большинство компаний даже не подавали заявки на кредиты, ожидая натолкнуться на невыгодные условия или отказ. Банки не отказываются выдавать кредиты россиянам, но требуют большую премию за риск. По данным Bloomberg, во II квартале 2014 г. синдицированные кредиты обходились российским заемщикам в среднем на 2,87 п. п. дороже, чем рынку в целом, тогда как годом ранее разница составляла только 1,94 п. п.

Читайте такжеСтраны ЕС введут штрафы за невыполнение санкций против РоссииЧем более жесткими становятся санкции, тем интенсивнее западные банки станут сокращать деловые связи с Россией, стремясь предотвратить потенциальные потери и штрафы, которыми чреват бизнес с нежелательным партнером. Ни в Европе, ни в США банки не хотят идти наперекор политике правительств — они хорошо помнят, как во время кризиса 2008-2009 гг. им понадобились масштабные государственные вливания.

Параллельно международные банки сокращают вложения в российские активы. Например, Bank of America, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в первой половине 2014 г. cократил кредиты для российских клиентов на 41% (к уровню годичной давности) до $3,9 млрд, а Сitigroup в апреле — июне 2014 г. — на 5,3% до $8,9 млрд. Британские банки Lloyds и Royal Bank of Scotland также пообещали сократить операции в России. Политическая нестабильность в России и Украине — главная причина беспокойства инвесторов по поводу российских активов и ведения бизнеса в стране: многие опасаются, что санкции сильно ударят по российской экономике и будут введены новые ограничения.