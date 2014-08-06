Прибыль владельца "Киевстара" Vimpelcom рухнула из-за ситуации в Украине

Чистая прибыль российской группы Vimpelcom, владеющей активами в России, Италии и ряде развивающихся стран, сократилась во II квартале 2014 г. на 83% из-за геополитической ситуации в России и Украине, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение компании.

Оператор получил в отчетный период прибыль в $100 млн, что оказалось ниже прогнозов в $270 млн.

Выручка компании упала на 11% до $5,1 млрд, совпав с ожиданиями экспертов.

EBITDA потеряла 14% до $2,1 млрд, рентабельность этого показателя составила 41% против 42,4% годом ранее. Аналитики прогнозировали эти показатели на уровне $2,1 млрд и 41,6%.

Справка УНИАН. Международный холдинг VimpelCom. является владельцем «Киевстара» - крупнейшего украинского оператора мобильной связи, основанного в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Объединенная база клиентов «Киевстар» составляет более 25 млн человек.