Межбанк открылся долларом по 12,48 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 12,3000/12,4800, сообщает "ИнтерБизнесКонслатинг".

Цены на российскую валюту снизились – 0,3402/0,3452, котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,4325/16,6755. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3360/62 (вторник - 11,3420/22).

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 августа, Нацбанк принял решение выйти на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 11,93 / 12,26 грн/долл.