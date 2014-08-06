Украина не будет тотально ограничивать импорт товаров из России – Пятницкий

Украина не будет тотально ограничивать импорт российских товаров в случае аналогичных действий со стороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил правительственный уполномоченный по делам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

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«Со своей стороны мы не собираемся действовать зеркально. Каких-то радикальных действий, чтобы играть в эмбарго, никоим образом не планируется», - сказал он.

По словам Пятницкого, Украина будет действовать исключительно в рамках правил ВТО и будет выполнять все взятые на себя обязательства. Вопрос установления пошлин на российские товары будет отдельно рассматриваться в каждом случае.

«Если мы говорим о санитарном и фитосанитарном контроле, то он у нас есть, и мы его будем использовать, чтобы обеспечивать доступ на украинский рынок исключительно безопасной и качественной продукции», - отметил он.

Правительственный уполномоченный прогнозирует, что в случае отмены Россией режима беспошлинной торговли с Украиной, новые пошлины могут коснуться почти всех отечественных товаров, экспортируемых в эту страну.

«Эти пошлины могут быть 5, 10 или 20%, а в некоторых случаях и до 80%», - сказал Пятницкий.

По его мнению, платить за возможное введение Россией пошлин будут в первую очередь сами российские потребители, поскольку значительную часть украинской продукции на российском рынке на данный момент заместить невозможно.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения.

Согласно проекту, пошлины вводятся «в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза (ставок режима наиболее благоприятствуемой нации)".

Режим наибольшего благоприятствования, который у России существует с теми странами, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле, предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров (сейчас около 7,8%).