"ПриватБанк" вошел в ТОП-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы

Входящий в группу крупнейших финучреждений Украины "ПриватБанк" в 2014 году сохранил за собой восьмую позицию по размеру капитала в ТОП-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, который ежегодно публикует британский журнал The Banker, сообщила пресс-служба банка.

Согласно рейтингу, крупнейший украинский банк занимает также 332-ю позицию в рейтинге TOP-1000 мировых банков.

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Как сообщал УНИАН, «ПриватБанк» в первом полугодии 2014 года получил 387,230 млн грн прибыли, что в 3,6 раза меньше показателя прибыли за аналогичный период прошлого года.

«ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 35,9777% и 36,1726% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 19,4492% акций).