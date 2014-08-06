Яценюк: закон об экономическом росте Украины должен быть принят в сентябре

Закон об экономическом росте Украины, предполагающий введение в Украине налоговой реформы, должен быть принят в парламенте уже в сентябре текущего года, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Мы считаем, что парламент в сентябре должен принять закон об экономическом росте, который предполагает налоговую реформу, реформу единого социального взноса, ликвидацию налоговой милиции и те меры, которые позволили бы стране развиваться», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что та экономическая модель, которая на текущий момент есть в стране - это «когда всем дают рыбу». «Мы же предлагаем дать удочку», - сказал Яценюк.

При этом он подчеркнул, что правительство берет месяц на обсуждение налоговых инициатив.

«Мы считаем, что сейчас нашли оптимальную экономическую и налоговую модель. Как глава правительства считаю, что бюджет 2015 года должен быть принят и подсчитан на новой системе налогообложения, на новом Бюджетном кодексе и новой системе существования страны. Времени нет. В первую неделю сентября полный пакет экономического роста должен быть принят. В отпуск пойдем, когда будет избрана новая Верховная Рада», - отметил глава правительства.

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Ранее премьер-министр заявлял, что правительство намерено оптимизировать количество налогов с 22 до 9.

Как сообщал УНИАН, в июле Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до восьми. По словам главы правительства, выполнение этой задачи даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налогов, искоренить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных условиях.

Концепцию налоговой реформы также разрабатывает Министерство финансов Украины и Министерство экономики.