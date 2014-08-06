Кабмин хочет передать налог на недвижимость и единый налог местным бюджетам
15:01, 06 августа 2014Финансы
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Правительство собирается передать эти налоги в компетенцию местных органов власти, заявил Яценюк.
Кабмин хочет передать два налога местным бюджетам / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины в рамках налоговой реформы намерен передать в компетенцию местных органов власти администрирование налога на недвижимость и единого налога, включая сельскохозяйственный налог, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Мы передаем налог на недвижимость и единый налог, мы оставляем его в классической форме, в компетенцию местных органов власти», - сказал Яценюк.
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