Кабмин хочет передать налог на недвижимость и единый налог местным бюджетам

Кабинет министров Украины в рамках налоговой реформы намерен передать в компетенцию местных органов власти администрирование налога на недвижимость и единого налога, включая сельскохозяйственный налог, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы передаем налог на недвижимость и единый налог, мы оставляем его в классической форме, в компетенцию местных органов власти», - сказал Яценюк.

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