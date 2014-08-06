Кабмин предлагает втрое сократить единый соцвзнос

Кабинет министров в рамках налоговой реформы намерен существенно сократить налоговую нагрузку на фонд заработной платы и ввести дифференциальную систему налогообложения доходов граждан, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Налог на прибыль. У нас была идея упразднить налог на прибыль вообще. Реальные прибыли и платежи в бюджет не отвечают действительности. Мы предлагаем подход, о котором говорят уже десятки лет. Это унификация бухгалтерского и налогового учета. Мы предлагаем упразднить налоговый учет по налогу на прибыль и перевести учет уплаты налога на прибыль исключительно на основе данных бухгалтерского учета», - пояснил глава правительства.

Относительно налогообложения зарплат, Яценюк отметил, что правительство предлагает оставить действующую ставку единого социального взноса - порядка 41% - в отношении минимальной зарплаты. Все доходы выше минимальной зарплаты предлагается облагать налогом по ставке 15%.

«Мы втрое снижаем нагрузку на фонд зарплаты. Меньше зарабатываешь – меньше платишь, больше зарабатываешь – больше платишь налоги», - сказал глава правительства.

Говоря о налогообложении зарплат, Яценюк подчеркнул, что в правительстве провели анализ существующей ситуации, отметив, что в Украине нагрузка на фонд оплаты труда в среднем на 20% выше, чем в странах ЕС.

«Что мы будем предлагать? Мы будем предлагать модель, которая меняет подходы к формированию зарплаты. Есть несколько вариантов. Сейчас есть зарплата, мы платим 41% ЕСВ и налог на доходы – 15%. Что предлагаем мы? Мы предлагаем установить фиксированную плату работнику с минимальной зарплаты – 41%. Все, что выше минимальной зарплаты, мы предлагаем облагать налогом на уровне 15%. Это почти троекратное уменьшение ЕСВ. Другая модель – уменьшение ЕСВ до 37%, а далее все доходы облагаются налогом по ставке не 15%, а 19%», - пояснил глава правительства.

При этом Яценюк отметил, что предложенные модели – не единственные варианты, предлагаемые правительством. Всего, по словам премьера, Кабмин готов представить на рассмотрение работодателей 6 моделей налогообложения заработной платы.

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Также глава правительства обратил внимание, что Кабмин готов унифицировать ставки налогов по пассивным доходам на уровне 15%.

Ранее Государственная фискальная служба также выступила с инициативой уменьшения ставки единого социального взноса до 15% с существующего среднего показателя 37% - 41%, а также ввести уголовную ответственность за его неуплату.