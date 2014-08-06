Яценюк собирается окончательно ликвидировать налоговую милицию

Кабинет министров Украины намерен ликвидировать налоговую милицию и уже на следующей пленарной неделе внести на рассмотрение парламента проект закона о создании единой гражданской службы финансовых расследований, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк

«Решение, которого ждала вся страна – это ликвидация налоговой милиции и ликвидация других органов власти, которые осуществляли проверки субъектов предпринимательской деятельности. В парламент вносится законопроект о создании службы финансовых расследований, - сказал глава правительства. – Мы предлагаем создать единую гражданскую службу финансовых расследований и поставить точку в вопросе взяточничества в правоохранительных органах».

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По словам Яценюка, правительство изучило аналогичный опыт США, Швеции и Грузии. «И мы просили бы парламент поддержать и проголосовать этот законопроект, - сказал Яценюк. - На следующей неделе рассматриваем упразднение налоговой милиции и создание службы финрасследований».

При этом Яценюк обратился к парламентариям с просьбой как можно скорее вернуться к работе. «В отпуск пойдем после избрания новой Верховной Рады», - сказал премьер.