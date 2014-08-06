Межбанк закрылся долларом по 12,50 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 12,3000/12,4800, к 12:00 сузился спрэд 12,3500/12,4300. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений 12,3800/12,5000, сообщает "ИнтерБизнесКонслатинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,3402/0,3452, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3410/0,3446. К закрытию торгов цены повысились 0,3414/0,3454. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,2190 (+0.3090).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3415/1,3430. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,4325/16,6755, к 12:00 цены составили 16,5000/16,6110. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 16,5165/16,6810.