В Украине могут сократить количество налогов с 22 до 9

Кабинет министров Украины в рамках налоговой реформы предлагает сократить количество действующих налогов с 22 до 9.

Об этом заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я не буду говорить о всей проблематике, которая есть в нашей налоговой системе. Об этом говорят наши позиции в рейтинге Doing Business, - сказал глава правительства. - В чем наши проблемы? Количество налогов, система администрирования налогов и ставки. Мы предлагаем комплексный план».

По словам Яценюка, правительство предлагает оптимизировать количество налогов до 9. «В стране существует 22 налога, которые платят украинцы. Правительство предлагает с 22 налогов сделать только 9», - отметил глава правительства.

Читайте такжеЯценюк собирается окончательно ликвидировать налоговую милицию

Глава правительства также подчеркнул, что ряд налогов будут оптимизированы. «Мы качественно меняем акцизный налог. Теперь в акцизный налог войдут собственно акциз и дополнительные платежи – классический налог на роскошь, налог на регистрацию первого транспортного средства, экологический сбор и сбор за целевую надбавку по тарифу на электроэнергию», - пояснил глава правительства.

Второй блок – экологический налог. Ликвидируется сбор за пользование лесными ресурсами, а сбор за пользование недрами переведен в единый рентный платеж.

«Что касается налога на недвижимость и налога на землю. Мы переходим на европейскую модель, которая предусматривает переход на единый налог на недвижимость и землю, где расположена эта недвижимость. Далее мы переводим фиксированный сельскохозяйственный налог в сферу единого налога, - отметил глава правительства. - Мы также передаем значительную часть ресурса в компетенцию местным органам. И такие два значительных налога, как налог на недвижимость и единый налог, переходят исключительно в компетенцию местных органов власти», - подчеркнул глава правительства.

Ранее Яценюк отмечал, что законопроект об экономическом росте Украины, предполагающий введение в Украине налоговой реформы, должен быть принят в парламенте уже в сентябре текущего года после обсуждения с бизнесом и профильными общественными организациями.