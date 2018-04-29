Грядет час расплаты за катастрофу малайзийского Боинга

17 июля в Донецкой области предположительно российской ракетой «земля-воздух» был сбит Боинг-777 авиакомпании «Malasia Airlines», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами теракта стали три сотни человек из 10 стран. Международная группа экспертов из Голландии, Великобритании, Австралии и Малайзии пытается выяснить обстоятельства случившегося, исследуя черные ящики и место падения самолета. Запад прямо обвиняет Россию в причастности к катастрофе, настаивает на прекращении пособничества террористам, вводит санкции и рассчитывает, что РФ прекратит войну против Украины. Однако до сих пор открытым остается главный вопрос: кто, когда и как ответит за то, что трагедия рейса МН17 в принципе оказалась возможной в относительно мирном украинском небе.

В ближайшие дни британские специалисты намерены обнародовать первые данные расшифровок бортовых самописцев сбитого лайнера. Их передали в Лондон в первые дни после трагедии, и уже тогда сотрудники исследовательской лаборатории сделали однозначный вывод: ящики подтверждают факт «внезапной декомпрессии самолета в результате взрыва». Ни экипаж, ни пассажиры, ни собственно лайнер не испытывали «ничего необычного» на протяжении всего полета, вплоть до момента атаки. Теперь более детальная расшифровка лишь добавит делу новые технические подробности.

Дополнительных сведений ждут и от международной группы голландских, австралийских и малайзийских следователей, работающих в Донецкой области. Их работа, в отличие от работы шифровщиков, идет крайне медленно и с прямой угрозой для жизни. Пообещав широкий доступ к обломкам лайнера, террористы, контролирующие место падения самолета, не прекращают регулярные обстрелы 20-километрового «санитарного» периметра. Из сотни приехавших в Украину специалистов работать «на месте» могут не более десятка-двух.

Но, несмотря на это, дело чести следователей - изучить место падения Боинга и найти улики, доказательность которых будет достаточной для обвинительного приговора в суде. Потому что именно на судебном процессе настаивают все пострадавшие в результате катастрофы стороны.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на своей странице в социальной сети Facebook собрал большое количество «лайков» за сравнение ситуаций со сбитым малайзийским Боингом и сбитым в 1988 году в результате террористического акта американским Боингом, упавшим недалеко от шотландского города Локерби.

«Картинки горящего малайзийского лайнера в Украине врезались в мою память также, как и фото с места трагедии в Локерби. Но наша скорбь по погибшим рождает и гнев. Гнев от того, что Москва не стремится остановить конфликт, что Запад думает, будто все пройдет само. Мы должны четко принять факты случившегося: ракета, взорвавшая рейс MH17, была пущена из зоны, контролируемой боевиками», - подчеркнул глава британского правительства.

При этом Кэмерон напомнил, что 25 лет назад именно Великобритания провела исторический саммит НАТО, положивший конец Холодной войне.

«Через месяц Британия снова примет саммит НАТО. Окажется ли он историческим в отношениях с Россией – зависит только от российской стороны», - подчеркнул глава британского правительства.

Ему вторит и Белый дом. Президент США Барак Обама, озвучив очередной пакет антироссийских санкций, подтвердил, что Россия и подконтрольные ей сепаратисты не сотрудничают с международным расследованием обстоятельств гибели рейса MH17, хотя именно сепаратисты, по данным США, виновны в трагедии. Американская разведка еще в конце июля официально заявила: «Малайзийский Боинг был сбит боевиками, действующими на востоке Украины, которые, возможно, сделали это по ошибке, будучи плохо подготовленными. Однако ответственность за создание условий катастрофы несет именно Россия».

Наказания за сбитый Боинг потребовала и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

«Трагедия рейса МН17 – это беззаконие. Пассажиры и экипаж стали жертвами ужасного преступления. Это стало также атакой на авиатранспортную систему, которая является инструментом мира», - говорится в официальном пресс-релизе IATA.

С таким же требованием обратился к мировой общественности и МИД Австралии. «Мы хотим полного и тщательного расследования. Это - наш долг перед семьями 28 австралийцев, которые были на борту. Мы должны выяснить, как это произошло, почему это произошло и кто несет ответственность, а затем разыскать виновных и привлечь их к ответственности", - заявила журналистам министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп.

Прецедент создан

Интересы пострадавших сторон в суде, как ожидается, будет представлять британская компания McCue & Partners. Ее специалисты находятся в Украине уже вторую неделю, работая бок о бок со следователями в Донецкой области. Никаких комментариев о будущем процессе юристы не давали. Однако они вполне однозначно заявили, что прецеденты наказания виновных в подобных трагедиях в юридической практике были. Кроме того, они не исключили многомилионной суммы компенсации по искам от родственников погибших.

За последние 30 лет в мире произошло сразу несколько громких террористических актов, связанных с пассажирскими самолетами и повлекших наказание виновных в том или ином виде. На слуху наиболее значимый – 11 сентября 2001 года, когда три пассажирских лайнера послужили инструментом террористической атаки на башни близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Ключевым последствием терактов стало не только военное присутствие США и стран-союзниц в Афганистане и Ираке, но также разоблачение террористической сети «Аль-Каида» и физическое устранение ее лидера Осамы бен Ладена.

Однако известны еще два случая – гибель пассажирского лайнера южнокорейской «Korean airlines» близ российского Сахалина в 1983 году, а также уже упомянутый теракт в шотландском городе Локерби в 1988-м.

В сентябре 1983 года южнокорейский Боинг-747 совершал рейс из Нью-Йорка в Сеул. По версии бывшего руководства СССР он отклонился от курса более чем на 500 км и вошел в закрытое воздушное пространство Советского Союза, пролетев над несколькими секретными военными объектами. Самолет был сбит советским истребителем-перехватчиком Су-15 и упал в океан к юго-западу от острова Сахалин. Погибли порядка 270 пассажиров и членов экипажа. Тот факт, что самолет утонул, а в распоряжении следователей ИКАО (Международной организации гражданской авиации) оказались только черные ящики лайнера, предопределил скоротечность расследования. В деле появилось множество неофициальных версий случившегося, включая версию о том, что сбитый Боинг был напичкан секретной электроникой и специально отклонился от курса, выполняя разведывательную миссию.

Ключевым же последствием случившегося стало значительное ухудшение и без того непростых отношений между СССР и США, открыто противостоявших друг другу в Афганистане. Обе страны объявили новую гонку вооружений, а США заявили о пересмотре программы использования космических спутников слежения и связи.

История трагедии в Локерби повлекла также фундаментальные политические последствия. 21 декабря 1988 года в небе над Шотландией ливийские террористы с помощью пластичной взрывчатки взорвали Боинг-747 авиакомпании «Pan American». Самолет выполнял рейс из Лондона в Нью-Йорк. Жертвами теракта стали порядка 270 человек, из которых 11 человек – жертвы падения обломков лайнера на землю. Расследование обстоятельств взрыва длилось три года, и следователям удалось найти на месте падения лайнера необходимые улики, приведшие к заказчикам и исполнителям теракта. Ими оказались высокопоставленные чиновники авиационных властей и одной из авиакомпаний Ливии. В 1991 году террористам было предъявлено официальное обвинения, а Совет безопасности ООН ввел против Триполи серьезные санкции. Ливия согласилась выдать подозреваемых в теракте лишь спустя 8 лет. В 1999-м они предстали перед судом в Шотландии, а в январе 2001-го были приговорены к пожизненному заключению. Общая сумма компенсаций, выплаченных родственникам погибших ливийской стороной составила порядка 3 млрд долл.

Наказание неотвратимо?

И вот теперь мир следит за историей с малайзийским Боингом. Пока единственным последствием трагедии стали санкции, введенные ЕС и США против России и затронувшие ее банковскую сферу, нефтегазовый и промышленный комплексы.

«Перспективы наложения санкций на Россию в связи с падением рейса МН17 следует сейчас связывать, прежде всего, с решениями отдельных государств и политических органов ЕС», - отметил в комментарии УНИАН юрист компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Шемелин. Он уверен, что санкции будут тем ощутимее, чем больше стран окажутся вовлеченными в этот процесс.

С этим согласен и управляющий партнер компании «Кэпитал-таймс» Эрик Найман. «Очередной пакет санкций Запада против России существенно увеличивает давление на российскую экономику, поскольку пострадает способность российского бизнеса занимать деньги на Западе», - подчеркнул эксперт в своем блоге. По его мнению, за это начнут платить рядовые россияне - через повышение процентных ставок по кредитам, повышение налогов и снижение реальных доходов. «Иными словами, крайними опять окажутся рядовые граждане, которые регулярно платят по счетам своего правительства», - сказал финансист.

В то же время, говоря о ходе расследования, эксперты не скрывают пессимизма. «В Локерби не было никаких препятствий для полноценного расследования - эксперты собрали 10 миллионов обломков самолета и практически полностью восстановили картину происшествия. Соответственно, результаты расследования пользовались большим доверием в мире», - отметил Шемелин.

Украинская же катастрофа, по его мнению, - полная противоположность. «Значительная часть обломков и даже часть тел уже вывезены в неизвестном направлении, а возможно и уничтожены, что дает прекрасную почву для спекуляций. Даже если будет достоверно установлено, что Боинг был сбит зенитной ракетой, конкретное место пуска будет установить уже довольно трудно, а лиц, нажавших кнопку, даже если они еще живы - практически невозможно», - уверен юрист.

Европейские и американские наблюдатели также следят за ситуацией. Они осторожны в оценках, но не исключают, что в случае отсутствия конкретных виновных в теракте и отсутствия суда над ними, родственники пассажиров сбитого Боинга могут повторить еще один судебный опыт против России – на этот раз в Гаагском трибунале или Европейском суде по правам человека в Страсбурге. В конце июля обе инстанции выдали ошеломительные вердикты по делу о соблюдении прав бывших акционеров компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Суд по правам человека обязал Россию выплатить пострадавшим от ликвидации компании 1,9 млрд евро, а Гаагский трибунал и вовсе потребовал от России компенсации в размере 50 млрд долл. Наблюдатели подчеркивают, что дело «малазийского» Боинга с учетом всех обстоятельств может стоить Москве не меньших денег. В частности, финансисты одной из крупнейших в Европе страховых компаний «Hannover Re» уже заявили, что сумма каждого иска может составить десятки миллионов евро.

Однако компенсации уже сейчас – не самоцель. Премьер-министр Австралии Тони Эббот в интервью журналистам вполне четко сформулировал главную задачу всех, кто причастен к расследованию. «Наша цель – не геополитика и не политика в отношении Украины. Мы хотим справедливости - по отношению к мертвым. Мы хотим дать надежду живым», - сказал глава австралийского правительства.

Но будет ли поставлена точка в расследовании преступления? Этот вопрос все еще без ответа.

Олеся Сафронова (УНИАН)