Дефицит бюджета Украины за полгода снизился до 22,686 млрд гривень

Дефицит государственного бюджета Украины в первом полугодии 2014 года составил 22,686 млрд грн, что на 0,24%, или на 55 млн грн, меньше дефицита за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за первое полугодие 2014 года составил 22,686 млрд гривень, что соответствует 33,1% годового показателя, утвержденного Верховной Радой Украины в законе о бюджете с изменениями (годовой показатель – 68,564 млрд грн)», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, сводный бюджет за первое полугодие выполнен с дефицитом в 20,777 млрд гривень, что на 34,95%, или 7,262 млрд грн, меньше дефицита в первом полугодии 2013 года.

Доходы госбюджета в первом полугодии составили 175,931 млрд гривень, и на 13,273 млрд грн, или на 8,2%, превысили показатель за аналогичный период прошлого года. Сводный бюджет за этот период получил 224,528 млрд гривень, то есть, на 13,446 млрд грн, или на 6,4%, больше, чем годом ранее. В общий фонд госбюджета за январь-июнь поступило 152,867 млрд гривень, и таким образом против аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 10,510 млрд грн, или на 7,4%.

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Кассовые расходы госбюджета в первом полугодии составили 197,559 млрд гривень, и на 12,113 млрд грн, или на 6,5%, превысили показатель за аналогичный период прошлого года. Расходы сводного бюджета за этот период составили 244,242 млрд грн, то есть, на 5,106 млрд грн, или на 2,1%, больше, чем годом ранее. Расходы общего фонда госбюджета в январе-июне составили 176,234 млрд гривенб, и таким образом против аналогичного периода прошлого года выросли на 8,938 млрд грн, или на 5,3%.

Также сообщается, что в первом полугодии погашение основной суммы долга госбюджета составило 47,979 млрд гривень, в том числе внутреннего долга – 31,513 млрд гривень, внешнего – 16,466 млрд гривень. Госзаимствования на финансирование бюджета проведены в объеме 87,372 млрд гривень, в том числе на внутреннем рынке – 32,752 млрд гривень, из внешних источников – 54,619 млрд гривень.

Поступления от приватизации государственного имущества в январе-июне составили 52,8 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-мая 2014 года составил 12,224 млрд грн, что на 33,9% меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 18,488 млрд грн.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год. Согласно доработанному закону, доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы - 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга - 806,962 млрд грн.