Инфляция в Украине за месяц замедлилась до 0,4%

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против июля 2013 года) инфляция ускорилась до 12,6% с 12%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года, к декабрю 2013 года, инфляция в июле ускорилась до 12% с 11,6%, зафиксированных месяцем ранее.

По информации Госстата, в июле против июня больше всего подорожали яйца – на 12,8% (против июля 2013 года – на 20,6%), мясо и мясные продукты – на 4,1% (13,1%), жилье и коммунальные услуги – на 4% (20,6%), алкогольные напитки и табачные изделия – на 2,8% (14,9%), безалкогольные напитки – на 2,5% (13,9%), фрукты – на 2,4% (13,2%), макаронные изделия – на 2,4% (11,9%), подсолнечное масло – на 2,3% (1,2%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощи – на 30,7% (к июлю 2013 – снижение на 13%), одежду и обувь – на 3,2% (3%).

Читайте такжеДефицит бюджета Украины за полгода снизился до 22,686 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне, без учета временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, по сравнению с маем 2014 года составила 1%, против июня 2013 года – 12%, против декабря 2013 года – 11,6%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.