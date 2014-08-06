Минфин хочет увеличить поступления в местные бюджеты на 21 млрд гривень в год

По оценкам Минфина, основанным на бюджетной статистике Государственной казначейской службы за 2013 год, проведение реформы позволит повысить поступления в местные бюджеты на 21,1 млрд грн.

Согласно документу, правительство предлагает направлять 60% получаемого подоходного налога в местный бюджет, 15% - в областной бюджет и 25% - в государственный. Для Киева предлагается направлять 20% в бюджет города и 80% - в госбюджет.

Поступления в местные бюджеты предполагается расширить за счет распределения платы за предоставление административных услуг, госпошлины, 10% налога на прибыль частных предприятий, 45% экологического налога и налога на недвижимость. Также в местный бюджет будет зачисляться новый сбор от розничной продажи подакцизных товаров и единый налог.

Одновременно правительство передает местным бюджетам полномочия по финансированию ряда расходов на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и спорт.

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Проект предусматривает предоставление новых видов бюджетных трансфертов, в том числе базовая дотация, образовательная субвенция, субвенция на подготовку рабочих кадров, медицинская субвенция, субвенция на обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера.

Правительство предлагает местным бюджетам для проведения расчетов использовать услуги казначейской службы или одного из топ-10 крупнейших банков по рейтингу Национального банка Украины.

По информации Минфина, законопроект одобрен правительством и будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует разработать госбюджет на 2015 год с использованием новой системы налогообложения и обновленного Бюджетного кодекса, о чем заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства 6 августа. По его словам, правительство намерено оптимизировать количество налогов с 22 до 9. Концепцию налоговой реформы разрабатывают Министерство финансов Украины и Министерство экономики.