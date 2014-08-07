В Нацбанке исключают девальвацию гривни

Такое мнение высказала глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире телеканала Украина.

"Такие цифры мы даже не обсуждаем. Как вы видели, Национальный банк вышел на рынок с интервенцией исключительно для того, чтобы сгладить излишнюю нервность рынка. Наши ожидания, что с гривней не только ничего не должно случиться, но и должны происходить позитивные моменты", - сказала она.

Гонтарева заверила, что Нацбанк не планирует устанавливать курсовой коридор.

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"Когда мы вчера вышли на интервенцию с покупкой 11,93 грн/$ и продажей 12.26грн/$: наверное, эти цифры рынку хорошо показали, что Нацбанк думает о состоянии рынка. С другой стороны, вы же понимаете, никаких коридоров Нацбанк больше не дает. НБУ занимается тем, что смотрит за инфляцией и тормозит эти процессы", - сказала она.

На вопрос, почему НБУ так долго не выходил с интервенциями, глава Нацбанк ответила: "Идея НБУ в том, что рынок должен сам находить равновесные точки. По большому счету, мы хотим сделать рынок таким, чтобы НБУ вообще не нужно было туда выходить, или выходить с интервенциями, когда действительно происходят какие-то катаклизмы. У нас же может быть все, что угодно, поскольку рынок достаточно узкий".

Гонтарева отметила, что "Национальный банк не просто следит за ситуацией в Украине, а пристально следит. И нерациональных движений курса допускать не будет".

"Однозначно будем следить за рынком, однозначно в усиленном режиме его мониторить и поэтому, я так думаю, смотреть с оптимизмом в будущее – это то, что нам нужно, но для этого нам нужен мир в стране", - заявила Гонтарева.

Источник: Сегодня