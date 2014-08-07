Российские банки обратились за помощью к государству из-за санкций Запада

Газпромбанк и Россельхозбанк (РСХБ) просят государственной поддержки в связи с санкциями Запада против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и госбанкира.

Читайте такжеОбама считает эффективными санкции против РоссииПонятно, что компенсировать банкам отсутствие внешнего фондирования придется, но денег в бюджете нет и единственный источник - Фонд национа́льного благосостоя́ния (ФНБ), констатирует один из чиновников, оговариваясь, что в нем ресурсы тоже ограниченны и он предназначался для других целей.

Читайте такжеРоссийские компании перестали брать международные кредиты, боясь отказаГосбанки предлагают разместить средства ФНБ на их депозитах — как обычных, так и субординированных — для пополнения капитала второго уровня, рассказывает чиновник финансово-экономического блока правительства.

Просят денег пока только госбанки, но очевидно, что придется помогать и частным, у которых тоже будут проблемы с фондированием, отметил чиновник.

Читайте такжеВ РФ уволили чиновника, который извинился в соцсети за решение правительстваПо словам федерального чиновника, Россельхозбанк запросил порядка 100 млрд руб., кроме того, банк рассчитывает на замещение фондирования.

Что касается Газпромбанка, он предложил продать Фонду национального благосостояния привилегированные акции на общую сумму 40 млрд руб. По словам источника, поскольку Газпромбанк является негосударственным, правительство может отказать в содействии.