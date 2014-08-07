Рубль обвалился до 4,5-месячного минимума на фоне ситуации в Украине

Рубль достиг 4,5-месячного минимума на торгах среды, 6 августа, на фоне военного конфликта на востоке Украины и оценки возможного участия в нем России, что провоцирует инвесторов на распродажу рискованных активов в пользу доллара США и других безопасных инструментов, передает Reuters.

Валюта США достигла отметки 36,29 рубля впервые с последней декады марта.

К 17.30 доллар расчетами "завтра" оценивался в 36,23 рубля, что на 0,4 процента выше закрытия вторника.

Читайте такжеРоссийские компании перестали брать международные кредиты, боясь отказаЕвро к этому времени вырос на четверть процента до 48,37, и единая валюта торгуется вблизи максимумов с начала мая.

Бивалютная корзина в среду достигла трехмесячного пика 41,74 руб.

Читайте такжеВ России резко сократился импорт сельхозпродукции"Такое ощущение, что рынки готовятся к чему-то плохому, отталкиваясь от ситуации на востоке Украины, где не прекращаются боевые действия, никто не хочет там договариваться, на границе российские войска. Из-за чего наш рынок в валютных "лонгах", а тренд - на ослабление рубля, хотя корпоративные продажи валюты периодически и проходят", - отметил Игорь Акиньшин из Альфа-банка.