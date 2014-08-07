Госдолг Украины в июне снизился на $589 млн

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в июне снизилась на 3,576 млрд грн, или на 0,43%.

С начала года, за январь-июнь, государственный и гарантированный государством долг снизился на 3,600 млрд долл., или на 4,92%, в то время как в гривневом эквиваленте – вырос на 237,467 млрд грн, или на 40,64%.

Государственный и гарантированный государством внешний долг в июне снизился на 285 млн долл., или на 0,69%, – до 41,143 млрд долл. и составил 59,19% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг снизился на 303 млн долл., или на 1,06%, – до 28,367 млрд долл.

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Прямой госдолг правительства Украины в июне снизился на 554 млн долл., или на 0,97%, – до 56,844 млрд долл., что составляет 81,78% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В частности, внешний долг снизился на 260 млн долл., или на 0,83%, – до 31,158 млрд долл., внутренний – на 293 млн долл., или на 1,13%, – до 25,686 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 12,666 млрд долл., в том числе внешний – 9,985 млрд долл., внутренний – 2,681 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл. (721,837 млрд в гривневом эквиваленте), что на 7,216 млрд долл., или на 9,87%, меньше показателя на начало текущего года в 73,110 млрд долл.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.