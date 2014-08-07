Глава Нацбанка рассказала, когда укрепится гривня

Национальный банк Украины оптимистично оценивает перспективы гривни, ожидая позитивных тенденций для национальной валюты при восстановлении мирной обстановки в стране. Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева в эфире телеканала «Украина».

По словам главы НБУ, обесценивания гривни до уровня 15-20 грн за доллар в осенние месяцы, как это традиционно прогнозируют участники рынка, ожидать не стоит.

«О таких цифрах… мы их даже не обсуждаем. Наши ожидания таковы, что с гривней не только ничего не должно случиться, но и должны происходить какие-то позитивные моменты. Смотреть с оптимизмом в будущее – это то, что нам надо. Для этого нужен мир в стране, это я вам скажу точно», – отметила Гонтарева.

Напомним, 5 августа Нацбанк впервые после 3-месячного перерыва вышел на валютный рынок с интервенциями и продал 69 млн долл., чтобы укрепить гривню, которая за две недели обесценилась почти на 70 копеек на фоне новостей о возможной отставке правительства.

Как пояснила Гонтарева, регулятор выходил на рынок с курсом 11,93 – 12,26 грн/долл., тем самым показывая рынку свое видение стоимости гривни. «Никаких коридоров Национальный банк больше не дает. НБУ занимается тем, что следит за инфляцией и тормозит эти процессы», – добавила она.

Глава Нацбанка подчеркнула, что регулятор постоянно отслеживает развитие ситуации на межбанковском валютном рынке и намерен в дальнейшем контролировать ситуацию в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк во вторник принял решение выйти на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 11,93 – 12,26 грн/долл. для сглаживания всплеска обменного курса и избыточной волатильности рынка.

По оценкам регулятора, валютный рынок находится практически в равновесном состоянии, и повышение спроса на наличную иностранную валюту имеет инерционный характер, обусловленный политическими событиями на прошлой неделе.

Напомним, что 24 июля после распада парламентской коалиции Верховная Рада провалила голосование за правительственные законопроекты об изменениях в налоговое законодательство, и премьер-министр Арсений Яценюк заявил об отставке.

В результате гривня после относительной стабильности в предыдущие три месяца преодолела психологическую отметку в 12 грн/долл. и, таким образом, с начала года обесценилась по отношению к доллару более чем на 50%.

31 июля Верховная Рада не поддержала отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

По мнению экспертов, принятие этих законов необходимо для получения следующего транша кредита от Международного валютного фонда и должно постепенно снизить напряжение на валютном рынке, в результате чего в ближайшие несколько дней курс должен стабилизироваться на уровне около 12 грн/долл.

Пока валютный рынок не отреагировал на решения парламентариев, и в среду, 6 августа, к закрытию торгов на межбанковском рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 12,38/12,50 грн/долл.