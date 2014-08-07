Bank of America грозит рекордный штраф в $16 млрд

Второй крупнейший банк США Bank of America может заплатить рекордный $16 млрд штраф за ненадежные ипотечные активы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.

По данным источника издания, кредитная организация близка к заключению соответствующего соглашения с американским Министерством юстиции.

Bank of America подозревается в том, что он продавал ценные бумаги, обеспеченные ненадежными ипотечными активами и способствовавшие финансовому кризису, заявляют источники.

Если сделка с Минюстом будет заключена, то сумма в $16 млрд окажется рекордным штрафом для отдельной компании (по словам одного из источников, сумма может достичь $17 млрд). Ранее из-за аналогичных обвинений JP Morgan Chase заплатил $13 млрд.

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