Доллар укрепился до 12,55 гривень

В четверг, 7 августа, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизилась до 12,4000/12,5500 грн/долл. против 12,3800/12,5000 грн/долл. на закрытии торгов в среду, 6 августа.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро на открытии торгов понизились до 16,5875/16,7905 грн/евро против 16,5000/16,6110 грн/евро на закрытии торгов в среду, 6 августа.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3377/1,3379 (среда - 1,3360/1,3362).

По отношению к российскому рублю котировки гривни на открытии торгов понизились до 0,3418/0,3460 грн/рубль по сравнению с 0,3414/0,3454 грн/рубль на закрытии торгов в среду.

В среду Нацбанк на рынок не выходил.