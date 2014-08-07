Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $1,013 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 августа 2014 года составили 16,069 млрд долл., что на 5,9%, или на 1,013 млрд долл., меньше показателя на 1 июля в 17,083 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

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