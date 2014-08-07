Базовая инфляция в июле замедлилась до 0,8%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,8% с 1,4%, зафиксированных в июне по сравнению с маем, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в июле 2014 года против июля 2013 года базовая инфляция ускорилась до 9,9% с 9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года против декабря 2013 года базовая инфляция ускорилась до 9,4% с 8,5%, зафиксированных месяцем ранее.

За январь-июль 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года базовая инфляция ускорилась до 4,8% с 4%, зафиксированных в январе-июле.

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Напомним, что базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в июле по сравнению с июнем 2014 года замедлилась до 0,4%, в годовом выражении (против июля 2013 года) инфляция ускорилась до 12,6%. С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в июле ускорилась до 12%.