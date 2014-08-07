Нацбанк объяснил, почему сократились резервы

Национальный банк Украины объясняет сокращение резервов в июле до 16,069 млрд долл. платежами по государственному долгу, сообщается на сайте регулятора.

«На динамику международных резервов существенно повлияло осуществление в июле платежей по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на 1,176 млрд долл., в том числе в пользу Международного валютного фонда на 648 млн долл.», - говорится в сообщении.

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По данным НБУ, увеличению объема резервов в июле способствовало размещение облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте на 200 млн долл., а также покупка Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке на сумму 80 млн долл. с целью увеличения золотовалютных резервов.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 августа 2014 года составили 16,069 млрд долл., что на 5,9%, или на 1,013 млрд долл., меньше показателя на 1 июля.

С начала текущего года резервы сократились на 21,29%, или на 4,346 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 июня 2014 года составила 69,510 млрд долл., что на 589 млн долл., или на 0,84%, меньше показателя на начало месяца.