Медведев поручил таможне заблокировать поставки товаров из стран, которые ввели санкции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительства.

«Поручаю Федеральной таможенной службе оперативно провести все мероприятия, связанные с выполнением этого решения. Иными словами, заблокировать поставки соответствующих товаров, Минпромторгу и Минсельхозу – начать ежедневный мониторинг товарных рынков и уровня цен и докладывать правительству», - сказал Медведев.

При этом он заявил, что попытки спекулятивно подзаработать на этой ситуации будут жестко пресекаться.

По его словам, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромышленности и Федеральной антимонопольной службе необходимо наладить работу с представителями торговых сетей, производителями продукции, провести встречи и консультации и определить схему совместных действий с тем, чтобы максимально быстро компенсировать выпадающие объёмы товаров по некоторым позициям и, конечно, не допустить роста цен.

«В санкциях нет ничего хорошего, я об этом уже неоднократно говорил, и ответное решение далось нам тоже непросто, мы были вынуждены его принять, но даже в этих условиях мы, уверен, сумеем ситуацию повернуть в свою пользу», - заявляет Медведев.

Он считает, что эти меры расчистят магазинные полки для российских товаропроизводителей.

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«Но, конечно, нашим аграриям тоже нужно многое сделать, много работать, но такой шанс – уникальные условия открытия и расширения импортозамещающих производств – упускать нельзя. Естественно, по всей номенклатуре упомянутых мною товаров с нами остаются наши торговые партнёры из других стран», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию положения в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте этого года – после аннексии РФ украинского Крыма.

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7 августа Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции.

«Я подписал постановление правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции – овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», - сказал Медведев.