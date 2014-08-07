В бюджет начали поступать средства от уплаты "военного налога"

Поступления в государственный бюджет по военному сбору, который введен изменениями в Налоговый кодекс со 2 августа, начались со вчерашнего дня, сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз.

«Для военного сбора мы открыли специальный счет, со вчерашнего дня идут поступления», - сказала она.

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Слюз напомнила, что это сбор в размере 1,5% с размера заработной платы, но не уточнила сумму поступлений.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающие увеличение объема доходной части госбюджета на 4,889 млрд грн – до 377,822 млрд грн и расходной части – на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

Одновременно приняты изменения в Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме зарплаты, поощрительных и компенсационных выплат, других выплат и вознаграждений.

По оценкам правительства, введение военного сбора позволит дополнительно привлечь в госбюджет 2,9 млрд грн.

Соответствующие законы подписаны президентом, опубликованы и вступили в действие.