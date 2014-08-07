Международные резервы России за неделю сократились на 2%

Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, передает ИТАР-ТАСС.

По данным регулятора, за июль 2014 года международные резервы уменьшились на $9,488 млрд до $468,762 млрд.

По итогам 2013 года объем международных резервов РФ снизился на 5% до $510 млрд. Исторического максимума - $598 млрд - резервы достигали в начале августа 2008 года. В период кризиса резервы снижались до $376 млрд (в середине марта 2009 года).

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.