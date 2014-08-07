Доллар вырос до 12,60 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,4000/12,5500, к 12:00 цены выросли 12,5000/12,5800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 12,5000/12,6000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3418/0,3460, к 12:00 цены поднялись 0,3448/0,3474. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3460/0,3506. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,2635 (+0.0385).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3365/1,3390. Рынок евро-гривня открылся котировками – 16,5875/16,7905, к 12:00 цены ушли вверх 16,7155/16,8265. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,7070/16,8445.

Как сообщал УНИАН, в четверг на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 12,4000/12,5500 грн/долл. против 12,3800/12,5000 грн/долл. на закрытии торгов в среду, 6 августа.