Украине обещают падение ВВП на 5% в 2014 году

Падение экономики Украины по итогам 2014 года составит до 5%, а небольшой рост возможен в 2015-м – на 0,5% и в 2016-м году – на 3,5%, говорится в экономическом прогнозе аудиторской компании EY (Ernst and Young), текстом которого располагает УНИАН.

«Падение ВВП Украины прогнозируется на 5% по итогам 2014 года. Незначительный рост на уровне 0,5% ожидается в 2015 году и более существенный показатель – 3,5% в 2016», - прогнозируют в EY.

При этом аналитики отмечают, что ситуация в Украине будет и дальше оказывать значительное влияние на развивающиеся рынки Европы.

«Эскалация конфликта повлечет рост цен на энергоносители, отток капиталов, снижение оборотов торговли, - подчеркнули эксперты, отметив, что ключевым последствием противостояния станет углубление рецессии в России. - Отток капиталов будет оказывать давление на валютный курс. В целом это может привести всю зону «евро» в состояние рецессии уже к следующему году».

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак, выступая в Верховной Раде 17 июля, заявил, что в пересмотренный государственный бюджет на 2014 год заложено падение ВВП на 6-6,5%, инфляция – около 19%.

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По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%, при этом Международный валютный фонд в середине июля ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с прогнозируемых ранее 5%.

По оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% и 5,8% от ВВП в 2014 и 2015 годах соответственно, т.е. фонд ухудшил свои ожидания по сравнению с 8,5% и 6,1% соответственно, прогнозируемых ранее.