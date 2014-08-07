Расходы бюджетов Донецкой и Луганской областей в 1,5 раза превышают поступления

Расходы местных бюджетов Донецкой и Луганской областей, по приблизительным оценкам Государственной казначейской службы Украины, в 1,5 раза превышают поступления в эти бюджеты, сообщила глава службы Татьяна Слюз.

Глава Госказначейства отметила, что Донецкая и Луганская области действительно имеют существенный удельный вес в бюджете по уплате налогов.

«Но если сравнивать удельный вес по расходам, то разница по этим областям приблизительно в 1,5 раза больше», - сказала она и пояснила, что, к примеру, при поступлениях в 1 млрд грн расходы составляют 1,5 млрд грн.

«Говорить о том, что кто-то кого-то кормит – некорректно», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Министерства финансов, доходы местных бюджетов Украины по состоянию на 1 июля 2014 года составили 30,518 млрд грн, что на 2,5% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. Наибольший рост доходов за указанный период зафиксирован в Киеве - на 6,5%, до 3,852 млрд грн, Кировоградской области – на 6,3%, до 594,425 млн грн, Хмельницкой области – на 6%, до 669,121 млн грн. В двух областях, Донецкой и Луганской, зафиксировано снижение доходов, на 1,3% и 1,4% соответственно.

За январь-июнь 2014 года местные бюджеты получили из госбюджета 61,3 млрд грн дотаций, что на 9,8 млрд грн, или на 19%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Минфин обнародовал проект изменений в Бюджетный кодекс, которые позволят повысить поступления в местные бюджеты на 21,1 млрд грн в год.