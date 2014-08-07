Порошенко обещает сократить число контролирующих органов с 83 до 19

Правительство Украины в рамках процесса дерегуляции экономики намерено сократить количество контролирующих государственных органов до 19 с 83, заявил в ходе учредительного заседания Национального совета реформ президент Украины Петр Порошенко.

«Думаю, что нам удастся в ближайшее время сократить количество регулирующих органов – с 83 до 19. Они как гидра – рубишь голову, растут новые. Администрация президента, Министерство экономического развития наработало и еще наработает целый пакет дерегулирующих инициатив, которые просятся, чтобы их как можно скорее одобрила Верховная Рада», - сказал глава государства.

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При этом он подчеркнул, что сейчас Украине нужна краткосрочная тактика реформ, которая базируется на трех «П» – простоте, прозрачности и привлекательности. «Простота – это упрощение администрирования, дерегуляция в экономике, ликвидация надгосударственных структур, ненужных контролирующих органов, - сказал Порошенко. – Прозрачность – это публичность деятельности или бездеятельности, быстрое обнародование отчетов».

Привлекательность, по мнению главы государства, – это стимулирование инвестиции, гарантия надежности и безопасности бизнеса.