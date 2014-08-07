НБУ приостановил работу банков в пока неподконтрольных Украине населенных пунктах

Национальный банк Украины обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

«Банкам Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями», - говорится в постановлении регулятора от 6 августа №466, текстом которого располагает УНИАН.

Одновременно Нацбанк обязал «Укрпочту» и небанковские учреждения приостановить финансовые операции на этой территории и с нее, в том числе прием и выплату переводов средств.

Регулятор обязал свой гендепартамент регулирования денежного обращения ежедневно информировать банки о районах и городах областного значения Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями.

Нацбанк рекомендовал банкам до полного восстановления деятельности предоставлять клиентам услуги с помощью средств мобильного обслуживания.

Регулятор объясняет свое решение необходимостью предупредить угрозу жизни и здоровью клиентов и работников банков и финучреждений на территории Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.

В рамках чрезвычайного режима работы НБУ разрешил банкам по отдельным направлениям действовать по упрощенной процедуре, при этом обязав банки принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. Чрезвычайный режим работы банковской системы может вводиться на отдельных территориях и на определенный срок.

Во время чрезвычайного режима работы правление Нацбанка может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

Напомним, что согласно Закону о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы, действующему с 11 июля, нормативно-правовые акты НБУ вступают в силу после их официального опубликования без регистрации в Министерстве юстиции. В настоящее время постановление НБУ пока нигде не опубликовано.