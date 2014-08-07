Всемирный банк выделил $500 млн финсектору Украины

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил новую сделку на 500 млн долл. в рамках первого займа на политику развития финансового сектора Украины и реформирование банковской системы, говорится в заявлении банка, переданном агентству УНИАН.

«Мы оказываем помощь органам государственной власти Украины для внедрения безотлагательного комплекса мероприятий, направленных на восстановление устойчивого роста. Вопрос обеспечения эффективного и стабильного функционирования банковской системы остро стоит на повестке дня реформ, реализацию которых Всемирный банк будет поддерживать и в дальнейшем через этот займ и другие инструменты», - говорится в заявлении.

По информации банка, займ будет направлен на поддержку Фонда гарантирования вкладов физических лиц для решения проблем неплатежеспособных банков, независимое стресс-тестирование 35 крупнейших банков страны, а также на укрепление системы банковского надзора.

Банк напоминает, что займ является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года, и объем которой до конца 2014 года составит 3,5 млрд долл. С учетом этого займа, текущий кредитный портфель Всемирного банка составит 4,19 млрд долл. в рамках 12 операций, реализуемых в стране.

По информации на сайте Министерства финансов, кредитные средства будут привлечены в госбюджет на 16 лет с 7-летним льготным периодом по переменной процентной ставке на 6 месяцев «LIBOR + переменный спред» и с одноразовой комиссией 0,25%.

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Как сообщал УНИАН, Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл.

В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры. Кредитные средства предоставляются на 15 лет, льготный период составляет 5 лет, ставка 0,9% годовых. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.

Правительство Украины планировало до конца июля подписать со Всемирным банком договор по еще одному кредиту на 500 млн долл. для стабилизации банковского сектора, о чем в конце мая сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд. Долл. США в рамках 45 проектов и программ.