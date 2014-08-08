ЕБРР планирует выделить Украине кредит в $100 млн на энергосбережение

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность выделения кредита в объеме 100 млн долл. на программы энергоэффективности в домохозяйствах и жилом секторе, говорится в сообщении банка.

Как отмечается, проект является первым подобным проектом для Украины. Средства будут привлечены из донорских фондов, а также по линии ряда неправительственных и правительственных организаций, в частности, Федерального министерства природных ресурсов ФРГ. Механизм предоставления средств предполагает выдачу их банкам и кредитным организациям, которые затем будут кредитовать конечных заемщиков.

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Окончательное решение о предоставлении кредита будет принято в июне 2015 года, отмечают в ЕБРР.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) в рамках 329 проектов.