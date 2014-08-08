ЕБРР выделит кредит агрохолдингу «Астарта» и компании «Оболонь»

Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить кредитные линии агрохолдингу «Астарта» и пивоваренной компании «Оболонь» для финансирования корпоративных нужд компаний.

Как отмечается в сообщении банка, агрохолдинг «Астарта» может получить 20 млн евро, «Оболонь» - 15 млн долл.

«Кредитные линии являются частью проекта поддержки, направленного на восстановление финансовой уверенности украинских компаний и их привлекательности для внутренних и внешних инвесторов», - отмечается в сообщении Банка.

По информации ЕБРР, решение о выделении кредитов обеим компаниям уже прошло финальное рассмотрение и находится на рассмотрении совета директоров банка.

«Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве сахара, зерновых и масличных культур, а также молока. Земельный банк компании составляет 285 тыс. га, дойное стадо - 15 тыс. голов. Холдингу также принадлежит 10 сахарных заводов.

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В состав корпорации «Оболонь», кроме завода в Киеве («Оболонь»), входят «Пивоварня Зиберта» (Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков «Красиловское» (Хмельницкая обл.).

Также в состав корпорации входят другие предприятия, в частности, по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, завод по производству стеклотары.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) в рамках 329 проектов.